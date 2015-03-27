Долгополов и Свитолина выиграли стартовые матчи теннисного супертурнира в Майами

Долгополов вышел во второй круг соревнований, а Свитолина - в третий, сообщает Теннисный портал Украины.

В стартовом матче Долгополов за 1 час 2 минуты обыграл литовского теннисиста Рикардаса Беранкиса: 6-4 6-1. На счету киевлянина 4 эйса и 2 двойные ошибки. Кроме того, украинец сделал 4 брейка, его соперник - только один.

Следующим соперником Долгополова станет испанский теннисист Томми Робредо, посеянный организаторами под 16-м номером.

В свою очередь, Свитолина в матче второго круга переиграла Бояну Йовановски из Сербии: 6-3 7-6(3). Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету украинки 2 эйса и 1 двойная ошибка. В первом сете Свитолина уступала 0-3, но выиграла подряд 6 геймов. Во второй партии украинка проигрывала 2-5 с двумя брейками, но сумела отыграться и одержать победу на тайбрейке.

Следующей соперницей украинки станет россиянка Екатерина Макарова, посеянная под 8-м номером.

Свитолина пропускала первый круг благодаря высокому рейтингу.

Днем ранее, в первом круге турнира в Майами из борьбы выбыли Сергей Стаховский и Екатерина Козлова.

Miami Open (турнир серии WTA Premier Mandatory и АТР Masters) проходит в Майами с 23 марта по 5 апреля.