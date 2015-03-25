Биатлонистка Семеренко признана лучшей спортсменкой марта

По решению Национального олимпийского комитета Украины лучшей спортсменкой марта признана биатлонистка Валентина Семеренко. Личный наставник спортсменки Григорий Шамрай стал лучшим тренером марта в Украине, сообщает пресс-служба НОК.

Точку в успешном сезоне Семеренко поставила на чемпионате мира в финском Контиолахти., где в гонке масс-старт лидер украинской сборной завоевала медаль высшей пробы, а в спринтерской гонке - бронзовую награду.

Кроме того, по итогам сезона 2014-2015 Семеренко заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

Напомним, для Валентины Семеренко это третье высокое признание НОК Украины. Лучшей спортсменкой месяца в Украине она становилась в декабре 2013 и 2014 годов.

Уже четвертый месяц подряд звание лучшего спортсмена месяца занимают именно представители биатлона. После триумфа в декабре Валентина Семеренко передала эстафету Сергею Семенову, который стал лучшим спортсменом января. В феврале высокое признание получила Ирина Варвинец.