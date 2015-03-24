Отложенный матч Кубка Украины "Черноморец" - "Днепр" состоится 1 апреля
15:08, 24 марта 2015Спорт
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Дирекция украинской футбольной Премьер-лиги утвердила новую дату проведения и время начала перенесенного ранее первого матча 1/4 финала Кубка Украины сезона 2014/2015 гг. между командами «Черноморец» (Одесса) и «Днепр» (Днепропетровск).
Матч не состоится в Одессе из соображений безопасности / prosport-ru.tsn.ua
Матч состоится 1 апреля в 19.00, сообщается на сайте УПЛ.
Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Первоначально игра должна была состоятся 4 марта, но по требованию ГУ МВД Украины в Одесской области ее перенесли по соображениям безопасности. В 2015-м году в Одессе пока не состоялось ни одного матча ФК "Черноморец".
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