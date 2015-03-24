Отложенный матч Кубка Украины "Черноморец" - "Днепр" состоится 1 апреля

Матч состоится 1 апреля в 19.00, сообщается на сайте УПЛ.

Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Первоначально игра должна была состоятся 4 марта, но по требованию ГУ МВД Украины в Одесской области ее перенесли по соображениям безопасности. В 2015-м году в Одессе пока не состоялось ни одного матча ФК "Черноморец".