Украинские фигуристы выступят в трех из четырех видов программы Чемпионата мира

Команда будет представлена в танцах на льду, мужском одиночном и женском одиночном катании, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Украины.

Танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин в Шанхай едут в статусе бронзовых призеров юниорского чемпионата мира. На дебютном взрослом чемпионате Европы наши фигуристы заняли 11-е место.

В женском одиночном катании Украину будет представлять 5-кратная чемпионка Украины Наталья Попова. Для нашей примы - это четвертый чемпионат мира в карьере. На трех предыдущих украинка была 17-й в 2012 году в Ницце, 15-й на соревновании в канадском Лондоне в 2013 году и 21-й на прошлом ЧМ-2014 в Саитаме (Япония).

Последним из украинских фигуристов в борьбу включится в соревнованиях мужчин Ярослав Паниот. Он, как и наша танцевальная пара, дебютирует в подобных соревнованиях, правда, планы у него и тренера Вячеслава Загороднюка очень амбициозные.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Шанхае с 25 по 29 марта. Этот турнир впервые пройдет в Китае.

Призовой фонд соревнований составит 710 тыс. долларов США и на него смогут претендовать спортсмены занявшие 1-12 места.

В одиночном катании у мужчин и женщин победители получат по 45 тыс. долларов, серебряные призеры - по 27 тыс., бронзовые - по 18 тыс. Спортсмен(ка), занявшие 12-е места получат по 2 тыс. Чемпионы в соревнования среди спортивных пар и танцевальных дуэтов получат по 67,5 тыс. на двоих. Серебряные призеры - по 40,5 тыс., бронзовые - по 27 тыс. Занявшие 12-е места - по 3 тыс. на двоих.