Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на Гран-При в Тбилиси

По две награды завоевали представители мужской и женской команд, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Наивысшую ступеньку пьедестала почета заняла Марина Черняк, которая в весовой категории до 48 кг не оставила никаких шансов соперницам. В частности, в финале она была сильнее Джулии Фигуэру (Испания).

«Серебряная» медаль на счету Светланы Яремки (+78 кг), которая в финале уступила Сонг Ю (Китай).

Две бронзовые награды в копилку сборной Украины принесли мужчины. Георгий Зантарая уступил в полуфинале соревнований в весовой категории до 66 кг, где в финале Барух Шмаилов (Израиль) одолел Тумуркулега Даваадоржа (Монголия). В соревнования супертяжеловесов (+100 кг.) Александр Гордиенко также остановился в шаге от финала. Здесь, в схватке двух представителей Грузии Левани Матиашвили был сильнее Адама Окруашвили.

Этап Гран-при в Грузии был вторым в 2015-м году. Первый состоялся в феврале в Дюссельдорфе (Германия).