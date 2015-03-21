Биатлонистка Семеренко завоевала бронзу малого Хрустального глобуса в гонках преследования

В Ханты-Мансийске (Россия) завершилась гонка преследования в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2014/15, где украинка Валентина Семеренко заняла 6-е место но стала 3-й по итогам зачета гонок преследования всего сезона.

Украинка в сегодняшней гонке совершила 1 промах в стрельбе стоя, но по дистанции шла достаточно медленно и отстала от победительницы на 1 минуту, 24,8 секунды. Чемпионкой стала Дарья Домрачева, опередившая нат последнем круге немок Лауру Дальмайер и Франциску Просс. Финка Кайса Маккрайнен завершила гонку на 4-м месте.

В общем зачете гонок преследования Кубка мира Маккарайнен лишь на 1 балл опередила Домрачеву - 348 против 347. У Семеренко - 255 баллов.

Семеренко также претендует на победу в зачете дисциплины масс-старт и на место в тройке сильнейших в общем зачете - большом Хрустальном глобусе.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом сезоне украинец Сергей Семенов выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.