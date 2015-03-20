Жеребьевка Лиги Европы: "Динамо" - "Фиорентина", "Днепр" - "Брюгге"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, согласно которой своих соперников узнали киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр".

"Динамо" сыграет с итальянской "Фиорентиной", а "Днепр" - с бельгийским "Брюгге"

По регламенту соревнований все 8 команд, участвовавших в жеребьевке не были посеяны и могли встретиться каждая с каждой. Но, учитывая сложившуюся ситуацию между Россией и Украиной, УЕФА развел команды двух стран - "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Динамо" с "Днепром".

В других парах сыграют "Севилья" (Испания) - "Зенит" (Россия) и "Вольфсбург" (Германия) - "Наполи" (Италия).

Матчи 1/4 финала пройдут 16 и 23 апреля. Украинские клубы первые матчи проводят на своем поле.