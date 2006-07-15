Спортивный трибунал Италии наказал три известных футбольных клуба

Спортивный трибунал Италии в пятницу принял решение отправить «Ювентус», «Фиорентину» и «Лацио» замешанные в коррупционном скандале в серию В, сообщает REUTERS.

Трибунал также лишил "Милан" 44 очков, что позволит клубу остаться в серии А, но оставит без места в Лиге чемпионов. С "Ювентуса" также было снято звание чемпиона Италии 2005 и 2006 годов.

Трибунал решил, что все четыре клуба начнут следующий сезон со штрафным гандикапом: "Ювентус" стартует в серии В с минус 30 очками, что фактически лишает его шансов вернуться в высшую лигу за один сезон. "Милан" начнет выступления в серии А с минус 15 очками. В серии В "Фиорентина" уже лишена 12 очков, а "Лацио" - 7.

Помимо наказаний для клубов, трибунал также запретил ряду сотрудников команд занимать какие-либо должности, связанные с футболом, на различные сроки.

Бывший генеральный менеджер "Ювентуса" Лучано МОГГИ, который оказался в центре скандала, был отлучен от игры на пять лет, а бывший президент федерации футбола Италии Франко КАРРАРО - на четыре с половиной года.

Клубы заявили о намерении подать апелляцию на данное решение.

Если вердикт трибунала будет поддержан во всех инстанциях, то миланский "Интер" и "Рома" напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, а "Палермо" и "Кьево" начнут выступления в самом престижном клубом турнире Европы с квалификационного раунда.

Пока нет решения о том, кто займет места "Ювентуса", "Лацио" и "Фиорентины" в серии А, хотя ожидается, что это будут занявшие последние места в прошлом чемпионате "Лечче", "Мессина" и "Тревизо".

Скандал в итальянском футболе разразился в мае после публикации подслушанных телефонных разговоров между бывшим сотрудником "Ювентуса" и представителем итальянских футбольных властей, обсуждавших назначение судей на матчи.