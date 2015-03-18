"Днепр" уехал на матч Лиги Европы в Амстердам без тренера Маркевича

Из-за болезни был вынужден остаться в Днепропетровске и не посетит матч 1/8 финала Лиги Европы в Амстердаме (Нидерланды) "Аякс" - "Днепр" главный тренер украинской команды Мирон Маркевич, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Руководить действиями команды будет старший тренер «Днепра» Александр Иванов. Он отметил, что главный тренер напутствовал его словами: «Главное — спокойствие». Разумеется, все наработки на предстоящий матч были сделаны в процессе совместной работы.

В делегацию команды вошли 19 футболистов, которые в четверг вечером могут выйти на поле: вратари - Ян Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шелихов; защитники - Эжидио, Евгений Чеберячко, Дуглас, Валерий Лучкевич, Александр Сваток, Александр Мигунов; полузащитники - Джаба Канкава, Евгений Коноплянка, Лео Матос, Роман Безус, Бруно Гама, Валерий Федорчук, Евгений Шахов, Андрей Близниченко; нападающие - Никола Калинич, Евгений Селезнев.

Отметим, что в столицу Голландии отправился также целый ряд футболистов, которые не смогут сыграть в четверг вечером: дисквалифицированные Руслан Ротань, Артем Федецкий, Роман Зозуля и не входящий в заявку на Лигу Европы Дмитрий Чигринский. Наверняка единство командного духа станет дополнительным козырем днепрян в важном матче.

Матч "Аякс" - "Днепр" состоится в Амстердаме 19 марта. Первая игра, прошедшая 12 марта в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Днепра". Матч состоялся в столице, так как УЕФА не позволяет проводить игры на восток и юг от Киев из-за грозы безопастности. В частности, кроме Донецка и Луганска, матчи запрещено проводить на сертифицированных стадионах УЕФА в Харькове, Одессе и Днепропетровске.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры. Начало матча в 22.05 по киевскому времени.