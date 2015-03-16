Украинские ватерполисты завоевали лицензии на Игры в Баку

Сборная команда Украины по водному поло, сформированная в соответствии с регламентом соревнований из игроков в возрасте до 17 лет, в квалификационном отборе завоевала путевку на Европейские игры, которые в июне пройдут в столице Азербайджана - Баку, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинцы заняли в Голландии второе место в группе (А), проиграв лишь одну игру фавориту соревнований - сборной Греции.

В борьбе за вторую путевку встретились сборные Украины и хозяева мини-турнира голландцы. Минимальную и в то же время судьбоносную победу в драматичном матче сумели завоевать сине-желтые - 11:10.

В других матчах украинские ватерполисты победили сборные Словении - 15:6, Беларуси - 16:4 и Португалии - 23:2.

На данный момент украинцы завоевали уже 214 лицензий для участия в I Европейских играх.

Как сообщал УНИАН, Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Европейского континента. В общей сложности в 2015 году в Баку будут проведены 20 спортивных соревнований: 16 по олимпийским видам спорта и 4 - по неолимпийским. Более 6 тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований.