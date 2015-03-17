Лига чемпионов, 1/8 финала, "Монако" - "Арсенал": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Монте-Карло проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Монако" принимает английский "Арсенал" из Лондона.

В первом матче "Арсенал" на своем поле сенсационно уступил француузскому клубу со счетом 1:3.

Теперь, для общего успеха "канонирам" необходимо сделать то, что не удавалось ни одному клубу в нынешнем формате турнира: отыграть на выезде отставание в два мяча. Уже третий год подряд "Арсенал" проиграл дома в первом матче 1/8 финала с разницей в два гола.

В истории Лиги чемпионов лишь двум командам удавалось пройти дальше после домашнего поражения в первом матче плей-офф - правда, всего лишь минимального: "Аяксу" (3:0 в ответном матче против "Панатинаикоса" в полуфинале-1995/96) и "Интернационале" (3:2 против "Баварии" в 1/8 финала сезона 2010/11)

Любопытен тот факт, что нынешний тренер "Арсенала" французский специалист Арсен Венгер руководил "Монако" семь лет (1987-1994).

Что касается французского клуба, то для него нынешний сезон особенно успешный. "Монако" вышел в 1/8 финала впервые за 10 лет на правах победителя квартета C, однако занявший второе место в группе D "Арсенал" набрал даже больше очков, чем монегаски (13 против 11).

На котировках букмекерских контор фаворитом является "Арсенал", который специалисты даже после домашнего поражения продолжают считать лучшим в этой паре. На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,28 к 1, в то время как на ничью - 3,2 к 1, а на победу "Монако" - 3,04 к 1.

В свою очередь, явным фаворитом в борьбе за выход в следующий круг считается "Монако". На проход монегасков ставки принимаются с коэффициентом 1,13 к 1, в то время как на общий успех англичан - 5,55 к 1.