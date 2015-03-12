ПСЖ выиграл по сумме двух матчей у "Челси" в ЛЧ в дополнительное время

В Лондоне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором английский "Челси" принимал французский ПСЖ и сыграл вничью по итогам дополнительного времени - 2:2.

Основное время матча, как и первой игры в Париже, завершилось вничью, 1:1.

Игра в Лондоне протекала в равной и обоюдоострой борьбе. А существенное влияние на ход поединка оказало удаление лидера парижан Златана Ибрагимовича на 32-й минуте.

Оба гола в основное время были забиты в самой концовке. До этого "Челси" имел преимущество за счет забитого гола в матче на чужом поле, в Париже. Открыли счет лондонцы и в домашней игре, на 81-й минуте, после того как точный удар нанес Гари Кэхилл. Но, спустя 5 минут, Давид Луис сравнял и счет матча и общего противостояния.

Решающий момент мог наступить на 6-й минуте дополнительного времени, когда арбитр назначил пенальти, а Эден Азар четко реализовал 11-метровый - 2:1. Но, на 114-й минуте, Тиаго Силва ударом головой после розыгрыша углового сравнял счет - 2:2. И преимущество перешло к ПСЖ, который забил два гола в Лондоне.

Таким образом, по сумме двух игр ПСЖ выиграл и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня немецкая "Бавария" (Мюнхен) разгромила донецкий "Шахтер" (7:0) и также вышла в четвертьфинал ЛЧ.