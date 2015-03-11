Пять украинских теннисистов примут участие в супертурнире в Индиан-Уэллсе

В мужском турнире Украину представят Александр Долгополов и Сергей Стаховский, а в женском - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Козлова, сообщает Теннисный портал Украины.

Долгополов, Стаховский и Свитолина пробились в основную сетку автоматически, благодаря высокому индивидуальному рейтингу.В свою очередь, Цуренко и Козлова успешно прошли квалификационный отбор.

В финале отбора Цуренко за 2 часа 22 минуты обыграла израильскую теннсисистку Шахар Пеер: 6-7(4) 6-4 6-2. Козлова в решающем раунде квалификации выиграла у Йоханны Конты из Великобритании: 6-1 3-6 6-3. Матч продолжался 1 час 56 минут.

Турнир в Индиан-Уэллс является вторым по значимости после чемпионатов из серии "Большого шлема". Призовой фонд мужского турнира составляет 5,24 млн долларов США, женсокого - 5,95 млн.

В нынешнем году соревнование продлится до 22 марта.