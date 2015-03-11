"Украинские атаманы" проведут очередной матч WSB в Британии

В ближайший четверг украинская команда встретится с шестой командой подгруппы «А», которая представляет страну родоначальников бокса, сообщает пресс-служба "атаманов".

По результатам предыдущих проведенных поединков «Украинские атаманы» занимают третью строчку подгруппы с четырнадцатью зачетными баллами. В то время как британская команда разместилась на шестой позиции подгруппы с девятью очками в активе.

В этом матче на центральном ринге Лондона, в спортивном комплексе "Йорк Холл", на ринге мы увидим поединки в таком составе:

Весовая категория 49 кг:

Эшли Уильямс «Британские львиные сердца» - Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы»

Весовая категория 56 кг:

Куаид Ашфак «Британские львиные сердца» - Николай Буценко «Украинские атаманы»

Весовая категория 64 кг:

Сэмуль Максвелл «Британские львиные сердца» - Мгер Оганисян «Украинские атаманы»

Весовая категория 75 кг:

Энтони Фаулер «Британские львиные сердца» - Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы»

Весовая категория 91 кг:

Итару Ионут-Мирел «Британские львиные сердца» - Денис Пояцика «Украинские атаманы»

Сайт УНИАН проведет видео-трансляцию матчевой встречи 13 марта в 21:30.