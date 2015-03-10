"Реал" и "Порту" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В испанском Мадриде и португальском Порту завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в которых "Реал" проиграл немецкому "Шальке-04" из Гельзенкирхена - 3:4 (первый матч испанцы выиграли со счетом 2:0), а "Порту" разгромил швейцарский "Базель" - 4:0 (первый матч, 1:1).

Игра в Порту прошла с явным преимуществом хозяев поля, которые уже в первые четверть часа реализовали свой перевес в гол. На 14-й минуте гол забил Ясин Браими. Игроку "Порту" удался идеальный удар со штрафного - над стенкой, в угол. Вратарю оставалось только следить за мячом. После перерыва во втором тайме, португальцы только укрепили свой перевес. На 47-й минуте гол забил Эктор Эррера, на 56-й - Каземиро, а на 76-й - Винсент Абубакар.

Гораздо более богатым на события оказался матч в Мадриде. На 20-й минуте Кристиан Фухс открыл счет, но на 25-й Криштиану Роналду выровнял положение в матче. На 40-й минуте Клаас-Ян Хунтелаар вновь вывел немецкую команду вперед, а на 45-й Роналду вновь выровнял ситуацию - 2:2. Во втором тайме Карим Бензема на 53-й минуте вывел "Реал" вперед, но, спустя 4 минуты, Леруа Сане сделал счет 3:3, а на 84-й - Клаас-Ян Хунтелаар вывел вперед немецкую команду. "Шальке" хватило бы для выхода в следующий круг победы со счетом 5:3, но немецкая команда ограничилась минимальной победой в Мадриде, чего хватило только для морального удовлетворения.

Таким образом, в четвертьфинал вышли "Реал" и "Порту".