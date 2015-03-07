Украинка Пигида стала чемпионкой Европы по легкой атлетике в беге на 400 метров

Украинская бегунья Наталья Пигида выиграла золото в забеге на 400 метров на Чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

В финальном забеге наша спортсменка показала свой лучший результат в нынешнем зимнем сезоне.

Пигида преодолела дистанцию за 51,96 секунды, опередив испанку Индиру Терреро (52,63) и британку Серен Бэнди-Дэвис (52,64).

После финиша победительница отметила: "Я ехала сюда за наградой, за золотой. Другие варианты меня не устраивали. Я знала, на что я готова. Если бы был стандартный манеж, то и результат был бы лучший. Но, главное, что для победы хватило и этого времени".

Медаль Пигиды стала первой для сборной Украины на нынешнем турнире.

Чемпионат Европы проходит в Праге (Чехия) с 5 по 8 марта.