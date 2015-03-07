Металлист вырвал у Шахтера ничью

В драматичном поединке 16-го тура УПЛ на «Арене Львов» «Металлист» и «Шахтер» сыграли боевую ничью – 2:2 (голы: Довгий, 18, Прийомов (90+3) – Срна (45+4), Адриано (72), сообщает fcdynamo.kiev.ua.

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Из трех принявших участие в поединке в составе харьковчан арендованных динамовцев защитник Евгений Селинпровел всю игру, его коллега по амплуа Дмитрий Рыжук вышел в старте, но был удален на 45-й минуте, а нападающий Артем Беседин отыграв первую половину встречи, был замене в перерыве матча.