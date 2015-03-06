В Крыму будет проводится футбольный чемпионат с участием 8 команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержал идею создания чемпионата Крыма. Об заявил член исполкома УЕФА Франтишек Лавринец по итогам поездки комиссии УЕФА по полуострову, сообщает ТАСС.

Комиссия УЕФА позитивно оценила состояние футбольной инфраструктуры Крыма и Севастополя. "Мы согласны, что лига необходима. УЕФА полностью поддерживает необходимость проведения чемпионата. Но о сроках мы пока говорить не готовы", - сказал Лавринец.

Он отметил, что представители УЕФА пока не определились в вопросе финансирования футбола в Крыму и Севастополе. "На сегодняшний день рано говорить о финансировании. Мы пока не так далеко зашли в вопросе взаимопонимания", - сказал Лавринец.

Предполагается, что в Крыму будут образованы две футбольные лиги - взрослая и юношеская (игроки до 19 лет). Во взрослой лиге будут выступать восемь профессиональных команд, которые сыграют между собой в четыре круга, а в детской - 16, которые определят победителя турнира в два круга.

Организацией соревнований будет заниматься Крымский футбольный союз, который объединит ныне существующие федерации футбола Крыма и Севастополя.

В конце июля 2014 года крымские клубы СКЧФ, "Жемчужина" и ТСК были допущены до лицензирования решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), а затем стали участниками второго дивизиона чемпионата России. Это решение опротестовало руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).

УЕФА 4 декабря запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года, провозгласив Крым "специальной территорией". Без согласия УЕФА и ФФУ РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. На исполкоме РФС в январе было принято решение исключить крымские клубы из чемпионата России.