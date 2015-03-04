"Шахтер" выиграл у дублеров "Металлиста" в матче 1/4 финала Кубка Украины

Во Львове завершился матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором номинальные хозяева поля харьковский "Металлист" принимали донецкий "Шахтер" и проиграли со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в самом начале игры, сообщает официальный сайт турнира.

Матч проходил во Львове, так как МВД не дало разрешения на проведение игры в Харькове из соображений безопасности. В свою очередь, во Львове свои домашние матчи проводит "Шахтер". По взаимной договоренности команд игра состоялась на нынешней домашней арене горняков "Львов-Арене".

"Металлист" во второй раз подряд, как и в игре против киевского "Динамо", вышел на поле дублирующим составом. 14 футболистов основы, публично отказавшиеся защищать цвета клуба из-за больших долгов по зарплате (больше 5 месяцев), продолжают бастовать.

Горняки очень мощно начали игру и уже на 4-й минуте открыли счет. Дарио Срна со штрафного навесил на ближнюю штангу и Александр Кучер головой переправил мяч в дальний угол. А в начале второго тайма на 54-й минуте "Шахтер" удвоил свой перевес. Веллингтон Нем справа вошел в штрафную "Металлиста", сделал передачу на линию вратарской, защитник харьковчан Дмитрий Рыжук промахнулся по мячу, а Александр Гладкий принял мяч и вторым касанием поразил ворота - 2:0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" - 2:1, а полтавская "Ворскла" принимала донецкий "Олимпик" и сыграла вничью - 0:0.

Кроме того, 2 марта Дирекция Премьер-лиги перенесла матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Черноморец" - "Днепр" на более поздний срок по просьбе МВД. В Одессе правоохранительные органы не разрешили провести матч из соображений безопасности, а ФК "Черноморец" отказался проводить матч в другом городе.