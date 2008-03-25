Шева учит сына русскому языку советскими песенками

Андрей Шевченко, прибывший в расположение сборной Украины, которая завтра сыграет против сербов в товарищеском матче, в интервью журналистам поделился своими впечатлениями и переживаниями.

Свое отсижывание на скамье запасных в лондонском «Челси» форвард воспринимает спокойно и опускать руки не намерен:

«Что поделаешь, если мне не повезло и в самый неподходящий момент я получил травму. То, что я не играю сейчас, воспринимаю спокойно. Понимаю, что сезон заканчивается, команде надо набирать очки и должны играть те, кто лучше подготовлен. Когда дают возможность играть, я играю. Нет - я тренируюсь.

Футболист признался, что соскучился по сборной:

«Конечно. Жаль, что не участвовал в первой игре Михайличенко с Кипром. В среду в матче с сербами хочется подарить ему первую победу у руля сборной.

Свое будущее Шева вопреки слухам связывает с Англией:

«Оно связано с "Челси". У меня есть контракт, который я должен выполнять. Сегодня о смене клуба нет смысла говорить. Все хорошо, все нормально. К сожалению, украинские СМИ перепечатывают слухи, которые запускает желтая пресса в Англии. Но на меня это не влияет».

А вот информацию о том, что Игорь Суркис хочет видеть нападающего в "Динамо", Шевченко прокомментировал так:

«Возможно, я появляюсь в "Динамо" после завершения карьеры в каком-то качестве. Но сейчас все мои мысли - с "Челси". А вообще будущее хотелось бы связать с Украиной. Я люблю свою страну, украинский народ».

Футболист также опроверг слухи о скором прибавлении в своей семье:

«Нет, это неправда. Подождем. Надо поставить на ноги двоих сыновей. Иногда они не дают спать. Особенно маленький, сразу видно характер - очень живой, резвый. Похож на меня, как мама говорит. Старший более спокойный. Я его, кстати, учу русскому языку песнями. Например, пою ему "Солнечный круг"».

А вот от «итальянской» темы Шева предпочел уклониться

«Очень много личных вопросов... Давайте я пойду тренироваться».

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