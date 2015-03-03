Обнародован состав сборной Украины на Чемпионат мира по биатлону

14:40, 03 марта 2015
Спорт
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В составе команды значатся две из четырех олимпийских чемпионок Сочи-2014 

ЧМ-2015 проходит в Контиолахти (Финляндия) / biathlonworld.com

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом для участия в чемпионате мира по биатлону. В заявке значатся семь женщин и шесть мужчин, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины. 

Состав команды выглядит следующим образом: 

женщины - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Ольга Абрамова;

мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Александр Жирный и Дмитрий Русинов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по биатлону состоится в Контиолахти (Финляндия) с 5 по 15 марта.

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