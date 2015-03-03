Обнародован состав сборной Украины на Чемпионат мира по биатлону
14:40, 03 марта 2015Спорт
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В составе команды значатся две из четырех олимпийских чемпионок Сочи-2014
Чемпионат мира-2015 пройдет в Контиолахти (Финляндия) / biathlonworld.com
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом для участия в чемпионате мира по биатлону. В заявке значатся семь женщин и шесть мужчин, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
Состав команды выглядит следующим образом:
женщины - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Яна Бондарь, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Ольга Абрамова;
мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Александр Жирный и Дмитрий Русинов.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по биатлону состоится в Контиолахти (Финляндия) с 5 по 15 марта.
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