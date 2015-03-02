Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
Игроки представляют пять различных клубов.
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков турнира, сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками недели стали - Денис Лукашов («Будивельник»), на счету которого 18 очков, 6 подборов и 5 передач, и Артем Слипенчук («ОДЕССА») - 12 очков, 8.6 передачи, 5.6 подбора, 4.3 перехват и 1 блок-шот в среднем за игру.
Среди форвардов отмечены - Виталий Мальчевский («Днепр»), в активе которого 16 очков, 7 подборов и 1.5 блок-шота и Александр Антипов («Говерла») - 14 очков, 7 подборов, 2.5 передачи и 2 перехвата.
Лучшим центровым определен Максим Сандул («Киев») - 21 очко, 22 подбора, 7 передач, 2 блок-шота и 1 перехват.
В течение недели, лидер первенства "Химик" (Южный) провел один матч. выиграв у "Говерлы" (Ивано-Франковск) со счетом 79:57. В свою очередь, идущий на 2-й позиции столичный "Будивельник" провел два матча, обыграв "Днепр-АЗОТ" из Днепродзержинска (101:71), и запорожский "Ферро-ЗНТУ" - 101:75.
На данный момент, на счету "Химика" 25 побед / 0 поражений, на счету "Будивельника" - 23/3, идущего в таблице на 3-м месте "Днепра" - 16/10.