"Шахтер" начал весеннюю часть сезона Премьер-лиги с разгрома "Ворсклы"

Во Львове завершился матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" играл с полтавской "Ворсклой" и обыграл соперника со счетом 3:0.

Судьба матча была решена уже в середине первого тайма.

Горняки владели преимуществом с самого начала игры и на 26-й минуте воплотили его в первый гол. Алекс Тейшейра ворвался в штрафную "Ворсклы" и отпасовал мяч Луису Адриано. Удар у форварда не получился, но игрок полтавчан Армен Даллку в борьбе с Вячеславом Шевчуком(Шахтер Д) не сумел выбить мяч и тот рикошетом от ноги Шевчука попал в сетку.

А во втором тайме горняки только укрепляли свой перевес. На 49-й минуте Дуглас Коста совершил индивидуальный проход с центра поля, ушел от подката Симинина и точно пробил в левый от себя угол. А ровно 20 минут спустя горняки убежали в контратаку 2 в 2 и после передачи Адриано Алекс Тейшейра точно пробил в створ мимо вратаря полтавчан Станислава Богуша - 3:0.

В другом матче дня луганская "Заря" разгромила донецкий "Олимпик" со счетом 5:1.

Как сообщал УНИАН, весенняя часть Премьер-лиги стартовала накануне матчем "Черноморец" (Одесса) - "Ильичевец" (Мариуполь), который завершился вничью, 0:0.