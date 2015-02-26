"Днепр" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В греческом Пирее завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Олимпиакос" принимал днепропетровский "Днепр" и сыграл вничью - 2:2.

Судьба матча была решена в первом тайме.

Греки предсказуемо активно начали матч и сразу же попытались смести оборону "Днепра". Частично игрокам "Олимпиакоса" это удалось. Они забили быстрый гол на 13-й минуте игры. У греков прошла проникающая передача по центру в штрафную "Днепра", а Костас Митроглу пробил низом мимо вратаря "Днепра" Дениса Бойко точно в угол ворот.

Тем не менее, игроки "Днепра" не потеряли самообладания в тяжелейший момент и быстро выровняли игру. А на 22-й минуте гости сравняли и счет на табло. После навеса Руслана Ротаня со штрафного Артем Федецкий головой пытался поразить ворота соперника метров с четырех, вратарь греков Роберто Хименес отбил мяч, но Федецкий был первым на добивании и вновь головой с острого угла отправил мяч в сетку - 1:1.

Во втором тайме игроки "Днепра" уверенно держали ситуацию под контролем. Но, концовка игры получилась весьма бурной. На 90-й минуте аргентинский легионер "Олимпиакоса" Алехандро Домингес реализовал пенальти и вывел свою команду вперед - 2:1. Но, гости сумели довести матч до логичной ничьей. В добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Никола Калинич сравнял счет.

Таким образом, по сумме двух матчей "Днепр" обыграл "Олимпиакос" с общим счетом 4:2.

Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала Лиги Европы также вышло киевское "Динамо". Еще один представитель Украины - донецкий "Шахтер" участвует в 1/8 финала Лиги чемпионов.