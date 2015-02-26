Матч "Динамо"-"Генгам" останавливали из-за хулиганства болельщиков

Матч Лиги Европы "Динамо"-"Генгам" остановлен на 82-й на неопределенное время из-за выбежавших на беговые дорожки болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, это фаны "Динамо". Читайте такжеЛига Европы, 1/8 финала, "Динамо" - "Генгам": текстовая онлайн-трансляцияКиевляне до остановки выигрывали 3:1, что является проходным в 1/8 финала результатом. Игру продолжили через 5 минут.

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