Матч "Динамо"-"Генгам" останавливали из-за хулиганства болельщиков
21:46, 26 февраля 2015Спорт
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Матч Лиги Европы "Динамо"-"Генгам" остановлен на 82-й на неопределенное время из-за выбежавших на беговые дорожки болельщиков.
Как передает корреспондент УНИАН, это фаны "Динамо".
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Игру продолжили через 5 минут.
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