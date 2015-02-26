"Днепр" отдал в аренду четырех футболистов

Четыре футболиста днепропетровского «Днепра» отданы в аренду другим клубам до конца нынешнего сезона.

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сергей Политыло и Владимир Полевой перешли в луцкую «Волынь», а Игорь Варцаба и Дмитрий Крапивной — в ахтырский «Нефтяник».

Таким образом, футболисты смогут провести всю весеннюю часть сезона, которая стартует 28 февраля, в новых командах.