"Днепр" отдал в аренду четырех футболистов
12:30, 26 февраля 2015Спорт
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Игроки пополнят ряды "Волыни" и "Нефтяника".
Сергей Политыло перешел в другую команду Премьер-лиги / football.ua
Четыре футболиста днепропетровского «Днепра» отданы в аренду другим клубам до конца нынешнего сезона.
Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Сергей Политыло и Владимир Полевой перешли в луцкую «Волынь», а Игорь Варцаба и Дмитрий Крапивной — в ахтырский «Нефтяник».
Таким образом, футболисты смогут провести всю весеннюю часть сезона, которая стартует 28 февраля, в новых командах.
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