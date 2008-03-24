Луческу жалуется, что у него украли 3 очка

Главный тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу обвиняет в проигрыше своей команды судейскую бригаду матча «Таврия» (Симферополь) – «Шахтер» (Донецк).

«О судье я скажу: «Как можно судить таким образом, чтобы украсть 3 очка?» Думаю, что это позорное для украинского футбола явление. Особенно в сравнении с тем, как судят другие команды. В особенности киевское «Динамо», которое бьется с нами за первое место. Если мы не имеем права выиграть чемпионат, надо нам об этом так и сказать», - цитирует наставника пресс-служба ФК «Шахтер».

Мирча Луческу также пояснил, в чем именно судья ущемил интересы «Шахтера». «Сегодня были два чистых пенальти, были фолы, которые должны были назначаться. Игроки «Шахтера» постоянно провоцировались свистками. Когда Гладкий получил желтую карточку за симуляцию, был фол сзади, здесь однозначно должен был назначаться одиннадцатиметровый. Был эпизод, когда игрок «Таврии» лежал на траве, а мяч попал ему в руку», - перечислил Луческу свои претензии к арбитру встречи, одесситу Виктору Швецову.

Напомним, что матч против симферопольской «Таврии» дончане проиграли со счетом 2:3.

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