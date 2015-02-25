«Украинские атаманы» и «Кубинские укротители» объявили составы команд на матч WSB
Украинская команда проведет матч против лидера группы.
Участники 7-го тура соревнований Всемирной серии бокса (WSB) команды «Украинские атаманы» и «Кубинские укротители» объявили составы на очную матчевую встречу, сообщает пресс-служба "атаманов".
В ближайшем поединке в ринге выступят:
Весовая категория 49 кг. Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» - Йоахниз Аргилагос Перес «Кубинские укротители»
Весовая категория 56 кг. Омурбек Малабеков «Украинские атаманы» - Энди Гомес Круз «Кубинские укротители»
Весовая категория 64 кг. Владимир Матвийчук «Украинские атаманы» - Ясниер Толедо Лопес «Кубинские укротители»
Весовая категория 75 кг. Хуршидбек Норматов «Украинские атаманы» - Арлен Лопез Кардона «Кубинские укротители»
Весовая категория 91 кг. Сергей Корнеев «Украинские атаманы» - Эриснальди Костилья Савон «Кубинские укротители»
Как сообщал УНИАН, матчевая встреча между «Украинскими атаманами» и «Кубинскими укротителями» состоится 27 февраля, в столичном Дворце спорта.
Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча в 21.30.