Украинка Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA в Акапулько (Мексика).

В матче первого раунда киевлянка разгромила представительницу Мексики Ану Софию-Санчес - 6:2, 6:0, сообщает Теннисный портал Украины. Поединок продолжался 1 час 8 минут. На счету Цуренко 2 эйса и 8 двойных ошибок. Следующей соперницей украинской теннисистки станет Тими Бачински из Швейцарии, посеянная организаторами под 5-м номером. Как сообщал УНИАН, накануне первый матч на турнире в Акапулько выиграл лучший украинский теннисист в мужском рейтинге АТР Александр Долгополов. Он переиграл Сэмюэла Грота из Австралии - 6:3, 4:6, 6:0. Турнир в Акапулько продлится до 1 марта.

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