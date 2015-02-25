Украинка Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в Акапулько
12:17, 25 февраля 2015Спорт
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Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA в Акапулько (Мексика).
Леся Цуренко выиграла на старте турнира в Акапулько / xsport.ua
В матче первого раунда киевлянка разгромила представительницу Мексики Ану Софию-Санчес - 6:2, 6:0, сообщает Теннисный портал Украины.
Поединок продолжался 1 час 8 минут.
На счету Цуренко 2 эйса и 8 двойных ошибок.
Следующей соперницей украинской теннисистки станет Тими Бачински из Швейцарии, посеянная организаторами под 5-м номером.
Как сообщал УНИАН, накануне первый матч на турнире в Акапулько выиграл лучший украинский теннисист в мужском рейтинге АТР Александр Долгополов. Он переиграл Сэмюэла Грота из Австралии - 6:3, 4:6, 6:0.
Турнир в Акапулько продлится до 1 марта.
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