Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении

В команду вошли 25 спортсменов (11 мужчин и 14 женщин), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Состав команды еще может претерпеть незначительные изменения. Кроме того, согласно регламенту соревнований, в многоборье спортсмены выступают на континентальном первенстве по персональным приглашениям Европейской легкоатлетической ассоциации. ЕА будет их рассылать в ближайшие дни. Учитывая высокие результаты в нынешнем сезоне, приглашения ожидают Анастасия Мохнюк и Алина Федорова.

На данный момент состав команды выглядит следующим образом: мужчины - Евгений Гуцол (400 м), Виталий Бутрым (400 м), Вячеслав Олишевский (800 м), Роман Ярко (800 м), Станислав Маслов (3000 м), Иван Стребков (3000 м), Сергей Копанайко (60 м с/б), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Андрей Ковалев (прыжки в высоту), Юрий Кримаренко (прыжки в высоту), Александр Корчмид (прыжки с шестом); женщины - Олеся Повх (60 м), Наталья Погрбеняк (60 м), Наталья Пигида (400 м; 4х400 м), Наталья Лупу (800 м), Юлия Олишевская (4х400 м), Алина Логвиненко (4х400 м), Виктория Николенко (4х400 м), Анна Плотицина (60 м с/б), Елена Яновская (60 м с/б), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Марина Бех (прыжки в длину), Татьяна Пташкина (тройной прыжок), Анастасия Мохнюк (многоборье), Алина Федорова (многоборье).

Чемпионат Европы в помещении 5-8 марта будет принимать Прага (Чехия).