Теннисист Стаховский поднялся на 6 позиций в мировом рейтинге

На этой неделе украинец занимает 53-ю строчку в мировой классификации, поднявшись на 6 мест, сообщает Теннисный портал Украины.

Лучшим среди представителей нашей страны по-прежнему остается Александр Долгополов, который на этой неделе опустился на 9 строчек - 33-е место. Илья Марченко сохранил за собой 127-ю позицию, Денис Молчанов опустился на 179-е место (-3), а Артем Смирнов - на 388-е (-43).

В свою очередь, в женском рейтинге благодаря успешному выступлению на турнире WTA Premier 5 в Дубае дончанка Катерина Козлова поднялась на 23 позиции и поставила персональный рекорд - 109-я строчка в мировой классификации. Теперь Козлова - третья ракетка Украины.

Лучшими по-прежнему остаются харьковчанка Элина Свитолина - 27-е место (-1) и Леся Цуренко - 92-е (-1).

Кроме того, на этой неделе Марина Заневская занимает 131 позицию (-4), Юлия Бейгельзимер - 152-ю (+7), Катерина Бондаренко - 177-ю (+4), а Анастасия Васильева - 192-ю. Новый личный рекорд также в активе 19-летней Валерии Страховой, впервые вошедшей в топ-400 мирового рейтинга (395-я строчка).