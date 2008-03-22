Результаты 22 тура Чемпионата Украины по футболу

18:00, 22 марта 2008
Спорт
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Днепр оступается

В Украине продолжается 22 тур Чемпионата Украины по футболу. Второй игровой день выдался не слишком результативным. Запорожский Металлург в гостях с минимальным счетом обыграл Зарю. Из Ужгорода команда Олега Протасова увезет только одно очко, сыграв вничью с командой, занимающей последнюю строчку турнирной таблицы. В матче Нефтяник - Карпаты полюбоваться на голы болельщикам и вовсе не удалось.

Чемпионат Украины

22 тур

Закарпатье – Днепр 1:1

Голы: Голик 14 – Донец 20

Заря - Металлург З  0:1

Гол: Вернидуб 38

Нефтяник - Карпаты 0:0

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