Результаты 22 тура Чемпионата Украины по футболу
18:00, 22 марта 2008Спорт
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Днепр оступается
В Украине продолжается 22 тур Чемпионата Украины по футболу. Второй игровой день выдался не слишком результативным. Запорожский Металлург в гостях с минимальным счетом обыграл Зарю. Из Ужгорода команда Олега Протасова увезет только одно очко, сыграв вничью с командой, занимающей последнюю строчку турнирной таблицы. В матче Нефтяник - Карпаты полюбоваться на голы болельщикам и вовсе не удалось.
Чемпионат Украины
22 турЗакарпатье – Днепр 1:1
Голы: Голик 14 – Донец 20
Заря - Металлург З 0:1
Гол: Вернидуб 38
Нефтяник - Карпаты 0:0
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