Результаты 22 тура Чемпионата Украины по футболу

В Украине продолжается 22 тур Чемпионата Украины по футболу. Второй игровой день выдался не слишком результативным. Запорожский Металлург в гостях с минимальным счетом обыграл Зарю. Из Ужгорода команда Олега Протасова увезет только одно очко, сыграв вничью с командой, занимающей последнюю строчку турнирной таблицы. В матче Нефтяник - Карпаты полюбоваться на голы болельщикам и вовсе не удалось.

Чемпионат Украины

22 тур Закарпатье – Днепр 1:1

Голы: Голик 14 – Донец 20

Заря - Металлург З 0:1

Гол: Вернидуб 38

Нефтяник - Карпаты 0:0