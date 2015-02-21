Украинец Стаховский проиграл в полуфинале теннисного турнира в Марселе

В полуфинальном матче украинец уступил 17-й ракетке мира французскому теннисисту Жилю Симону, посеянному на турнире под 5 номером: 6-3 3-6 2-6, сообщает Теннисный портал Украины.

Поединок продолжался 1 час 37 минут. На счету Стаховского 3 эйса и 1 двойная ошибка. Его соперник отличился 9-ю подачами навылет и 2 двойными.

Отметим, что накануне, в матче 1/4 финала, Стаховский обыграл швейцарца Станисласа Вавринку (7-я ракетка мира) - 6-4 3-6 6-4.

В активе Стаховского по итогам турнира - 90 рейтинговых очков и 29.360 евро призовых.

В финале соревнований в Марселе сойдутся два француза - Жиль Симон и Гаэль Монфис.