Умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Михаил Коман

Сегодня на 87-м году ушел из жизни знаменитый динамовский футболист и тренер Михаил Михайлович Коман. "Перестало биться сердце любимца киевских болельщиков, человека, чья жизнь неразрывно была связана с «Динамо», - говорится в обращении президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса на официальном сайте клуба.

В 1949 году Коман перешел в "Динамо" из ужгородского «Спартака», с тех пор многие десятилетия служа «Динамо» сперва в качестве игрока, затем тренера и начальника команды. В составе «Динамо» за десять лет выступлений легендарный нападающий провел 172 матча, забив 62 мяча. На все времена войдет в историю знаменитый удар Комана в финальном матче Кубка СССР 1954 года в ворота ереванского «Спартака». Именно он принес первый для «Динамо» всесоюзный трофей, положивший начало другим славным победам. Трижды Михаил Коман входил в число 33 лучших футболистов СССР.

Завершив игровую карьеру, Михаил Коман остался служить своему любимому клубу. За последующие пять десятилетий занимал ответственные должности в тренерском штабе первой команды, начальника команды, директора детско-юношеской школы. В том, что вскоре «Динамо» стало лидером футбола СССР и Украины, вошло в число лучших клубов Европы - огромная заслуга Михаила Комана. Везде, где работал этот замечательный человек, коллеги и подчиненные отмечали высочайший профессионализм, желание и умение всего себя отдавать любимому делу. Вся его жизнь была связана исключительно с футболом. Эта игра была для него всем.

"Болью переполнены мои чувства. Светлая память о Михаиле Комане, прекрасном семьянине, замечательном друге и коллеге, посвятившем всю свою жизнь киевскому «Динамо», навсегда останется в наших сердцах. Мы, динамовцы, вместе со всеми, кто знал и ценил Михаила Михайловича, глубоко скорбим по поводу тяжелой утраты, выражаем соболезнования близким и родным покойного, разделяем их непоправимое горе", - отметил в своем обращении Суркис.