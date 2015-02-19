"Динамо" в меньшинстве проиграло матч Лиги Европы "Генгагаму"

Во французском Генгаме завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Генгам" принимал киевское "Динамо" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в концовке второго тайма.

"Динамо" активнее начало игру и в первом тайме имели заметное преимущество. Реализовать свой перевес в гол гости сумели на 19-й минуте, когда отличился Мигель Велозу. Голевую атаку начал Сергей Сидорчук, который отдал пас вперёд на Артема Кравца. Тот, догнав мяч на правом фланге штрафной, точно прострелил на набегающего Велозу и португалец использовал голевой шанс - 1:0.

Впрочем, с концовке тайма главным действующим лицом стал арбитр, существенно повлиявший на ход матча. Сначала он абсолютно безосновательно удалил Андрея Ярмоленко, а затем - Юнеса Беланда, оставив киевлян на целый тайм вдевятером против 11 противников. Кроме того, из-за травм покинули поле Сергей Сидорчук и Джермейн Ленс.

Тем не менее, киевляне удерживали преимущество на протяжении более чем половины второго тайма. Только на 72-й минуте Клаудио Бову сравнял счет, а спустя 3 минуты Мустафа Диалло забил победный гол - 2:1.

Теперь, в ответном матче, в котором "Динамо" нужно побеждать со счетом 1:0 или разницей в 2 мяча, команда выйдет на поле без четырех игроков основного состава.

Решающий матч в противостоянии "Динамо" - "Генгам" состоится в Киеве 26 февраля.