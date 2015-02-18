Первый этап Кубка Украины по сноубордингу выиграла команда Тернопольской области

Соревнования прошли на подготовленной трассе протяженностью 200м c перепадом высот 81м. на территории базы олимпийской подготовки сборных команд Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу «Протасів Яр», сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации лыжного спорта Украины.

Именно эта трасса первой в независимой Украине получила сертификат Международной федерации лыжного спорта (FIS), предоставляющий право на проведение на ней соревнований международного уровня по параллельному слалому в сноубординге и специальному слалому в горнолыжном спорте.

Организаторами соревнований выступили Министерство Украины по делам молодежи и спорта, Федерация лыжного спорта Украины, горнолыжный спорткомплекс «Протасів Яр». В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской, Киевской областей и г. Киева.

В командном зачете Кубка Украины по сноубордингу (параллельный слалом) лучшими были представители Тернопольской области (385 очков). На втором месте – команда Киева (357 очков), на третьем – команда Закарпатской области (127 очков).

В командном зачете всеукраинских соревнований среди юношей и девушек по сноубордингу (параллельный слалом) лучшими были тоже представители Тернопольской области (149 очков). На втором месте – команда Киева (113 очков), на третьем месте – команда Ивано-Франковской области (104 очка).

Победителями Кубка Украины по сноубордингу (параллельный слалом) по итогам 2-х дней соревнований стали Оксана Дмытрив (представительница команды Тернопольской области) и Роман Александровский (представитель команды Киева).