Комитет национальных сборных ФФУ попросит Премьер-лигу перенести 18-й тур

С целью организации эффективной работы во время учебно-тренировочного сбора сборной Украины и ее подготовки к ответственному матчу, Комитет подтвердил актуальность обращения ФФУ к руководству Премьер-лиги о переносе матчей 18 тура чемпионата Украины (базовый день - 21 марта) или смещения остальных туров на конец мая - начало июня, сообщает пресс-служба ФФУ.

Согласно расписанию, сборная соберется накануне матча с Испанией в Киеве и буде тренироваться на полях УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Утром 26 марта сборная Украины отправится самолетом в Испанию. В этот же день состоится тренировка украинской команды на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», где и будет проходить матч.

«Сине-желтые» останутся в Севилье после завершения матча Испания - Украина, а уже на следующий день отправятся во Львов, где 31 марта состоится международный товарищеский матч с национальной сборной командой Латвии.

Члены Комитета, с учетом напряженной политической ситуации в стране, также обсудили ряд вопросов по организации следующих товарищеских и квалификационных матчей Евро-2016.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Испания состоится 27 марта на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.