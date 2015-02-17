Лига чемпионов, 1/8 финала, ПСЖ - "Челси": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Париже состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ примет на своем поле английский "Челси" (Лондон).

Это будет первая игра 1/8 финала турнира.

В осенней части нынешнего сезона ПСЖ подтвердил статус одного из фаворитов Группы F Лиги чемпионов, заняв 2-е место вслед за испанской "Барселоной", Команда набрала 13 очков, опередив голландский "Аякс" и кипрсикй АПОЕЛ. Вместе с тем, команда крайне неровно выступает в чемпионате Франции и, на данный момент, делит 2-3 места в национальном первенстве с "Марселем" - команды набрали по 49 очков. Лидером первенства является "Лион", на счету которого 51 балл.

В свою очередь, лондонский "Челси" в нынешнем сезоне еще не проиграл ни одного матча в ЛЧ, одержав 4 победы при 2 ничьих в группе с немецким "Шальке-04", португальским "Спортингом" и словенским "Марибором" - 14 очков, 1-е место. В английской Премьер-лиге "Челси" уверенно идет на 1-м месте, набрав 59 очков и опережая "Манчестер Сити" на 7 очков, а "Манчестер Юнайтед" - на 12.

"Челси", в отличие от ПСЖ, является обладателем Кубка европейских чемпионов, выиграв этот трофей однажды - в сезоне 2011/12.

На котировках букмекерских контор команды представляются абсолютно равноценными соперниками. На победу ПСЖ ставки принимаются из рассчета 2,65 к 1, на победу "Челси" - 2,66 к 1, а на ничью - 3,06 к 1.

Стартовые составы команд:

ПСЖ: 30. Сиригу, 5. Маркиньос, 17. Максвелл, 32. Давид Луис, 2. Тьяго Силва, 23. Ван дер Виль, 9. Кавани, 14. Матуиди, 24. Верратти, 10. Ибрагимович, 22. Лавесси

Запасные: 1. Дюшез, 6. Камара З., 21. Динь, 25. Рабьо, 27. Пасторе, 15. Баэбек, 34. Кимпембе

Челси: 13. Куртуа, 24. Кэхилл, 28. Аспиликуэта, 2. Иванович, 26. Терри, 21. Матич, 4. Фабрегас, 7. Рамирес, 10. Азар, 22. Виллиан, 19. Диего Коста

Запасные: 1. Чех, 3. Филипе Луис, 5. Зума, 23. Куадрадо, 8. Оскар Жуниор, 18. Реми, 11. Дрогба