WSB, 5-й тур, "Алжирские пустынные ястребы" - "Украинские атаманы": видео онлайн-трансляция
Сегодня проходит матч 5-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" встречаются с "Алжирскими пустынными ястребами".
Матч проходит в алжирском городе Бледа, сообщает пресс-служба "атаманов".
К матчу с командой Алжира «Украинские атаманы» подходят в статусе одного из лидеров подгруппы «А». Не смотря на поражение в прошлом туре наша команда сохранила за собой вторую строчку подгруппы с десятью зачетными баллами. В то время как наши будущие соперники занимают восьмое место в подгруппе не выиграв в нынешнем сезоне ни одного матча. В последнем туре соревнований «Алжирские пустынные ястребы» уступили команде из Великобритании со счетом 1:4.
Команды прошли официальную процедуру взвешивания накануне матчевого противостояния и все боксеры уложились в отведенный вес. Таким образом, все спортсмены получили разрешение на участие в матче.
Боксеры показали следующие результаты на весах:
Весовая категория 49 кг:
Белкасем Хенноусси «Пустынные ястребы» 48,500 кг - Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» 48,820 кг
Весовая категория 56 кг:
Фахем Хаммачи «Пустынные ястребы» 55.520 кг - Николай Буценко «Украинские атаманы» 55,700 кг
Весовая категория 64 кг:
Мохамед Боудиаф «Пустынные ястребы» 63,700 кг - Виктор Петров «Украинские атаманы» 63,600 кг
Весовая категория 75 кг:
Ильяс Аббади «Пустынные ястребы» 74,500 кг - Тарас Головащенко «Украинские атаманы» 74,200 кг
Весовая категория 91 кг:
Бузиани Хоуна «Пустынные ястребы» 89,700 кг - Денис Пояцика «Украинские атаманы» 89,740 кг