WSB, 5-й тур, "Алжирские пустынные ястребы" - "Украинские атаманы": видео онлайн-трансляция

Матч проходит в алжирском городе Бледа, сообщает пресс-служба "атаманов".

К матчу с командой Алжира «Украинские атаманы» подходят в статусе одного из лидеров подгруппы «А». Не смотря на поражение в прошлом туре наша команда сохранила за собой вторую строчку подгруппы с десятью зачетными баллами. В то время как наши будущие соперники занимают восьмое место в подгруппе не выиграв в нынешнем сезоне ни одного матча. В последнем туре соревнований «Алжирские пустынные ястребы» уступили команде из Великобритании со счетом 1:4.

Команды прошли официальную процедуру взвешивания накануне матчевого противостояния и все боксеры уложились в отведенный вес. Таким образом, все спортсмены получили разрешение на участие в матче.

Боксеры показали следующие результаты на весах:

Весовая категория 49 кг:

Белкасем Хенноусси «Пустынные ястребы» 48,500 кг - Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» 48,820 кг

Весовая категория 56 кг:

Фахем Хаммачи «Пустынные ястребы» 55.520 кг - Николай Буценко «Украинские атаманы» 55,700 кг

Весовая категория 64 кг:

Мохамед Боудиаф «Пустынные ястребы» 63,700 кг - Виктор Петров «Украинские атаманы» 63,600 кг

Весовая категория 75 кг:

Ильяс Аббади «Пустынные ястребы» 74,500 кг - Тарас Головащенко «Украинские атаманы» 74,200 кг

Весовая категория 91 кг:

Бузиани Хоуна «Пустынные ястребы» 89,700 кг - Денис Пояцика «Украинские атаманы» 89,740 кг