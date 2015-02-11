"Украинские атаманы" объявили состав команды на матч WSB в Алжире
Профессиональный боксерский клуб «Украинские атаманы» объявил состав на очередной матч пятого сезона соревнований Всемирной серии бокса, в котором команда на выезде встретится с «Алжирскими пустынными ястребами».
Среди дебютантов нынешнего розыгрыша соревнований в составе клуба будет молодой и невероятно талантливый боксер, представитель Тернопольщины - Виктор Петров (весовая категория +91 кг.), сообщает пресс-служба "атаманов".
Не смотря на свой юный возраст, Петров уже успел получить на любительском ринге награды на ведущих мировых соревнованиях, среди которых: золотая награда чемпионата Европы среди юниоров, серебро чемпионата мира среди молодежи и участие во II юношеских Олимпийских играх.
Среди других боксеров «Украинских атаманов» в матче против команды Алжира мы увидим:
Весовая категория 49 кг: Хасанбой Дусматов
Весовая категория 56 кг: Николай Буценко
Весовая категория 64 кг: Виктор Петров
Весовая категория 75 кг: Тарас Головащенко
Весовая категория 91 кг: Денис Пояцика
Как сообщал УНИАН, матч между «Алжирскими пустынными ястребами» и «Украинскими атаманами» состоится 13 февраля.
Сайт УНИАН проведет видео-трансляцию боев в 21.30.