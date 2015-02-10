Юношеская сборная Украины по футболу узнала соперников по Чемпионату мира

Сборная Украины попала в группу «А», где встретится с командами Новой Зеландии, которая является хозяином соревнований, США и дебютантом турнира - Мьянмой, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Команда Александра Петракова стартует на турнире 30 мая в матче-открытии с командой Новой Зеландии в Окленде, 2 июня Украина сыграет с командой Мьянмы в Вангареи, а 5 июня вернется в Окленд, чтобы провести поединок со сборной США.

Сборная Украины завоевала право сыграть на чемпионате мира-2015 по итогам чемпионата Европы-2014 среди 19-летних, попав в 6-ку лучших команд турнира.

Чемпионат мира в Новой Зеландии состоится с 30 мая по 20 июня.