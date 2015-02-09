Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч с командой Латвии в Львове

31 марта 2015 года на стадионе «Арена Львов» во Львове состоится товарищеский матч национальных сборных команд Украины и Латвии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Спарринг между национальными сборными Украины и Латвии пройдет после выездного матча украинцев в квалификации Евро-2016 со сборной командой Испании, который будет сыгран 27 марта 2015 года в Севилье.

Это будут первые два матча сборной Украины по футболу в календарном 2015-м году.

В отборочном цикле Евро-2016, после серии игр осенью 2014 года, команда Михаила Фоменко занимает 3-е место в Группе С, вслед за сборными Словакии и Испании.