Началась подготовка боя Питер VS Кличко

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Сэмюэла Питера Дино Дува заявил, что он начал заниматься подготовкой боя нигерийского боксера с украинцем Виталием Кличко, сообщает интернет-издание boxingscene.com. Этот поединок был санкционирован WBC неделю назад - после победы Питера над Олегом Маскаевым.

Сроки и место проведения боя Питера с Кличко-старшим пока не известны. Они будут определены, когда команды боксеров подпишут контракт на проведение матча. Дува отметил, что Питер мечтает провести чемпионский поединок у себя на родине в Нигерии и считает, что этот бой станет главным спортивным событием в истории его страны и Африки.

Кроме того, промоутер Питера рассказал, что перед его подопечным стоит задача стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В будущем Дува хотел бы организовать для нигерийского боксера бой с Владимиром Кличко, в настоящее время владеющим титулами по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация).

Сэмюэл Питер стал чемпионом WBC 8 марта, нокаутировав россиянина Олега Маскаева. Виталий Кличко, не выходивший на ринг с декабря 2004 года, владеет титулом "почетного чемпиона" WBC. В январе 2007 года Кличко-старший объявил о возвращении на ринг, автоматически получив право на бой с действующим чемпионом по версии Всемирного боксерского совета.

Лента.ру