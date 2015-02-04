Трое украинцев претендуют на звание лучшего легкоатлета января в Европе

Среди них есть три представителя нашей страны, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин кандидатом на почетную награду является Александр Ситковский, который 25 января занял третье место в международном марафоне, который проходил в Марракеше (Марокко). При этом он установил личный рекорд, а также показал лучший результат сезона в Европе - 2 часа 09 минут 11 секунд.

У женщин в число 12-ти номинанток вошли сразу две украинки. Татьяна Гамера-Шмырко также 25 января уже в третий раз подряд выиграла марафон в Осаке (Япония), превзойдя более чем на минуту национальный рекорд Украины - 2 часа 22 минуты 09 секунд. А два дня спустя Анастасия Мохнюк в Запорожье на командном чемпионате Украины в пятиборье показала лучший результат сезона в мире, набрав 4707 очков. Также это ее личный рекорд.

Проголосовать за украинских атлетов можно на официальной странице ЄАА в сети Facebook по следующим ссылкам - среди мужчин и женщин.

Голосование продлится до 13:00 по киевскому времени понедельника, 16 февраля.