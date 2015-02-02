"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо"

В испанском Сан-Педро-дель-Пинатар завершился товарищеский матч в рамках зимнего предсезонного сбора, в котором донецкий "Шахтер" сыграл вничью с хорватским "Динамо" (Загреб).

Игра закончилась со счетом 1:1.

Как и полагается товарищеской встрече, команды были неограничены в количестве замен и в каждом из двух таймов на поле вышли разные составы. Так, в составе дончан лишь вратарь Андрей Пятов провел на поле 74 минуты, после чего его заменил Богдан Сарнавский.

Судьба матча была решена в первые 25 минут игры. Счет открыл игрок загребского клуба Энрикес, отличившийся на 7-й минуте, послде чего, на 24-й бразильский легионер горняков Луис Адриано сравнял результат.

Следующую игру на сборе в Испании "Шахтер" проведет послезавтра, 4 февраля, против местной "Альмерии".