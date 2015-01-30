Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу на Универсиаде в смешанной эстафете

На зимней Всемирной Универсиаде в Осрбли (Словакия) завершилась смешанная эстафета у биатлонистов, где бронзовую медаль завоевала сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда выступала в составе Юлия Бригинец, Яна Бондар, Руслан Ткаленко и Дмитрий Русинов.

Наши биатлонисты изначально входили в тройку претендентов на награды, вместе с командами России и Казахстана. Но, украинцев подвела слишком неточная стрельба Яны Бондарь на втором огневом рубеже - стойке. Она вынуждена была преодолеть 4 штрафных круга, в то время как основные соперники ограничивались лишь дополнительными патронами.

В итоге, украинцы преодолели дистанцию за 1 час 37 минут 27.6 секунды и отстали от победителей из сборной России на 49,2 секунды. Второе место на счету сборной Казахстана.

Таким образом, на счету сборной Украины уже две награды турнира - золото и бронза. В первый день Универсиады чемпионом стал биатлонист Дмитрий Русинов.

Как сообщал УНИАН, XXVII зимняя Универсиада проходит в январе-феврале 2015 года в испанской Гранаде и словацком Осрбли.