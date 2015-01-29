Украинец Семенов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по биатлону

В эстонском Отепяя завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону, где 2-е место завоевал украинец Сергей Семенов, сообщает пресс-служба соревнований.

Украинец не смог хорошо отработать на огневых рубежах, допустив по ходу гонки четыре промаха - по одному на первой и третьей стрельбах, и два - на второй. Тем не менее, идеально отработав на заключительном четвертом огневом рубеже, он благодаря высокой скорости смог вмешаться в борьбу за медали и, в итоге, занял 2-е место.

Украинец проиграл около минуты россиянину Алексею Волкову, ставшему чемпионом Европы на этой дистанции. Бронза на счету болгарина Владимира Илиева.

Таким образом, сборная Украины завоевала первую награду ЧЕ.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы проходит в Отепяя с 28 января по 3 февраля.