"Украинские атаманы" и "Китайские драконы" успешно прошли процедуру взвешивания перед матчем WSB

Матч в Китае состоится 30 января.

В Китае прошла официальная процедура взвешивания накануне матчевой встречи третьего круга Всемирной серии бокса между "Китайскими драконами" и "Украинскими атаманами". Все боксеры уложились в отведенные рамки весовых категорий и выйдут на ринг, сообщает пресс-служба "атаманов". В этом матче состоятся следующие поединки: весовая категория до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Джахао Ли, весовая категория до 56 кг Николай Буценко - Джинхао Диао, весовая категория до 64 кг, Дмитрий Гринченко - Тулиаовутаи Саирики, весовая категория до 75 кг, Хоршид Норматов - Джиабин Хуанг, весовая категория до 91 кг. Денис Пояцика - Мингтао Ли. Как сообщал УНИАН, матчевая встреча между командами состоится 30 января. Сайт УНИАН проведет видео-трансляцию матча 30 января в 21:30.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter