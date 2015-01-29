"Украинские атаманы" и "Китайские драконы" успешно прошли процедуру взвешивания перед матчем WSB
Матч в Китае состоится 30 января.
В Китае прошла официальная процедура взвешивания накануне матчевой встречи третьего круга Всемирной серии бокса между "Китайскими драконами" и "Украинскими атаманами".
Все боксеры уложились в отведенные рамки весовых категорий и выйдут на ринг, сообщает пресс-служба "атаманов".
В этом матче состоятся следующие поединки:
весовая категория до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Джахао Ли,
весовая категория до 56 кг Николай Буценко - Джинхао Диао,
весовая категория до 64 кг, Дмитрий Гринченко - Тулиаовутаи Саирики,
весовая категория до 75 кг, Хоршид Норматов - Джиабин Хуанг,
весовая категория до 91 кг. Денис Пояцика - Мингтао Ли.
Как сообщал УНИАН, матчевая встреча между командами состоится 30 января.
Сайт УНИАН проведет видео-трансляцию матча 30 января в 21:30.