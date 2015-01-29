УЕФА не будет спонсировать чемпионат Крыма по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет спонсировать чемпионат Крыма. Об этом заявил первый заместитель председателя Республиканской федерации футбола Крыма (РФФК) Александр Малиневский, сообщает ТАСС.

По его словам, новым турниром будет заниматься Министерство спорта России.

"УЕФА к крымскому чемпионату с точки зрения финансов отношения иметь не будет, - сказал Малиневский. - Союз будет помогать только развитию детско-юношеского футбола. Профессиональной лигой Крыма будут заниматься Министерство спорта России и РФФК".

Малиневский отметил, что РФФК до сих пор не имела никаких контактов с УЕФА. "Из этой организации с нами никто не общался, никто к нам не приезжал, - сказал функционер. - Общение с УЕФА было только на уровне Министерства спорта России. Недавно было заседание исполкома УЕФА, на котором должен был обсуждаться вопрос финансирования детско- юношеского футбола Крыма. Но нам никакой информации по этой теме все еще не поступило".

Чемпионат Крыма по футболу планируется начать не позднее начала апреля. "Чемпионат профессиональной лиги должен начаться не позднее конца марта или начала апреля, - сказал Малиневский. - В нем примут участие восемь команд: ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта) и еще один клуб из Севастополя. Четыре других клуба-участника определятся позднее, когда мы рассмотрим все заявки, прием которых продлится до 15 февраля. Кроме того, мы решаем вопрос по какой системе проводить турнир - "весна-осень" или "осень-весна".

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма три местных клуба - "Таврия" (Симферополь), "Севастополь" и "Жемчужина" (Ялта) заявили о выходе из состава участников чемпионата Украины по окончанию сезона 2013/14 и вхождения в состав участников соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

В конце июля 2014 года СКЧФ (экс-"Севастополь"), "Жемчужина" и ТСК (экс-"Таврия") были допущены до лицензирования решением бюро исполкома РФС, а затем стали участниками второго дивизиона чемпионата России. Это решение опротестовало руководство Федерации футбола Украины (ФФУ). УЕФА 4 декабря запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Вмесет с тем, без согласия УЕФА и ФФУ РФС не будет иметь права проводить турниры на территории Крыма.