Украина добилась переноса международной велогонки из Ялты в Карпаты

Международная велогонка по скоростному спуску ("даунхилл"), состоится в 2015-м году не в Ялте, как это было предусмотрено календарем соревнований ранее, а в Карпатах. Решение об этом принял Международный союз велоспорта (UCI), сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Соревнования в Карпатах пройдут 22-24 августа.

Ранее Федерация велосипедного спорта Украины обратилась в UCI с просьбой разобраться в ситуации с проведением украинской велогонки по даунхиллу (DH), традиционно проводимой в Ялте, которая после аннексии Крыма, была заявлена как российская гонка. Крымские организаторы соревнований зарегистрировали гонку в Ялте в календаре на 2015 год как российскую гонку, имея на нее украинскую лицензию.

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В UCI рассмотрели жалобу и назначили проведение международной велогонки по скоростному спуску Bukovel Horizon Cup DHI 2015 в Буковеле 22-24 августа.